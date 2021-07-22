Госдеп США предложит конгрессу в августе продолжить санкционную активность по «СП-2».

Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон по-прежнему оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. В этой связи, по его словам, США должны быть уверены, что смогут противостоять использованию Россией энергии как оружия.
2021-07-22T04:07:06+03:00
2021-07-22T04:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 22 июля 2021
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