Госдеп США предложит конгрессу в августе продолжить санкционную активность по «СП-2».

Как заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон по-прежнему оппонирует проекту, но понимает, что остановить его от завершения вряд ли удастся. В этой связи, по его словам, США должны быть уверены, что смогут противостоять использованию Россией энергии как оружия.