США и Германия достигли соглашения по СП-2.

Как заявил представитель Госдепа высокого ранга, Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года; ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны; Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов.