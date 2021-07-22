Свыше 20 тысяч человек ожидают эвакуации из Афганистана в США по специальной программе.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга. По его словам, половина из них еще даже не прошла начальные стадии оформления. Согласно распространенной ранее информации, США выдали уже 2,5 тысячи специальных иммиграционных виз афганцам, сотрудничавшим с американскими военными. Эвакуируемые лица будут временно размещены на базе Форт-Ли в штате Вирджиния.
2021-07-22T03:13:14+03:00
2021-07-22T03:13:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 22 июля 2021
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