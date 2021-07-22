Сборная Гвинеи не примет участия в ОИ в Токио из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на министра спорта страны. Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов.
2021-07-22T03:11:58+03:00
2021-07-22T03:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 22 июля 2021
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