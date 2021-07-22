Президент ВАДА Витольд Банька считает, что ситуация с допингом в российском спорте улучшилась.

В интервью польскому изданию Rzeczpospolita он сказал, что в России все еще есть спортсмены, которые используют допинг, но беспрецедентной системы поддержки допинга, организованной совместно с правительством, уже не существует.
2021-07-22T03:10:39+03:00
2021-07-22T03:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 22 июля 2021
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