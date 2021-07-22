У пешеходного перехода, где девушка сбила троих детей, установили «лежачего полицейского».

Здесь же установлен знак, ограничивающий скорость 20-тью км в час. 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова сбила на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Авиаторов двух мальчиков в возрасти пяти и четырех лет и девятимесячную девочку. Старшие дети погибли, девочка находится в больнице. Сама Башкирова арестована на время следствия.