РПЦ предложила запретить аборты по системе ОМС женщинам с доходом выше прожиточного минимума.

На сегодняшний день он составляет 11 653 рубля. Документ с предложением поэтапно вывести аборты из системы ОМС утвердил патриарх Кирилл. Документ также предлагает законодательно запретить медикам самим предлагать беременным аборт.
2021-07-22T03:07:51+03:00
2021-07-22T03:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 22 июля 2021
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