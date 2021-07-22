США и Германия достигли соглашения, которое позволяет достроить «СП-2».

Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. В частночти, по ее словам, США и Германия договорились ввести санкции против России и немецких компаний, строивших газапровод, если Москва будет использовать его как «политическое оружие». Германия обязалась выступать за санкции, если власти России «предпримут дальнейшие агрессивные действия против Украины». Германия поддержит попытки США добиться продления на десять лет контракта о транзите газа между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в 2024 году. США и Германия также помогут диверсифицировать источники энергоснабжения Украины, чтобы снизить ее зависимость от транзита и поставок российского газа.
2021-07-22T03:05:17+03:00
2021-07-22T03:05:21+03:00
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03:05, 22 июля 2021
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