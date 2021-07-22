Британский музыкальный фестиваль Гластонбери в этом году не состоится.

Об этом сообщила одна из организаторов мероприятия Эмили Эвис. Подробности она не уточнила. Ранее местные власти из-за коронавируса наложили ряд ограничений на продолжительность фестиваля, число его участников и запретили кемпинг в районе его проведения. Из-за пандемии фестиваль не состоялся и в прошлом году Фестиваль существует с 1970 года и снискал репутацию «британского Вудстока».