Британский музыкальный фестиваль Гластонбери в этом году не состоится.

Об этом сообщила одна из организаторов мероприятия Эмили Эвис. Подробности она не уточнила. Ранее местные власти из-за коронавируса наложили ряд ограничений на продолжительность фестиваля, число его участников и запретили кемпинг в районе его проведения. Из-за пандемии фестиваль не состоялся и в прошлом году Фестиваль существует с 1970 года и снискал репутацию «британского Вудстока».
2021-07-22T02:11:52+03:00
2021-07-22T02:11:57+03:00
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02:11, 22 июля 2021
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