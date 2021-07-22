По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса.

Как передает Рейтер, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Все погибшие — граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.
2021-07-22T02:10:26+03:00
2021-07-22T02:10:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 22 июля 2021
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