Светлана Тихановская призвала США поддержать независимые СМИ в Белоруссии.

На встрече с главой американского Агентства по глобальным медиа Келой Чао лидер белорусской оппозиции предложила перезапустить в республике «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иноагентом). Тихановская также высказалась за создание специального фонда для поддержки новостных медиа, освещающих события в Белоруссии.
2021-07-22T02:09:25+03:00
2021-07-22T02:09:29+03:00
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02:09, 22 июля 2021
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