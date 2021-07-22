Светлана Тихановская призвала США поддержать независимые СМИ в Белоруссии.

На встрече с главой американского Агентства по глобальным медиа Келой Чао лидер белорусской оппозиции предложила перезапустить в республике «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иноагентом). Тихановская также высказалась за создание специального фонда для поддержки новостных медиа, освещающих события в Белоруссии.