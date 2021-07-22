Суд в Ессентуках арестовал начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

Он был задержан по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. Вместе с ним арестованы еще четверо подозреваемых. Как передает ТАСС, двоих фигурантов суд отправил под домашний арест, одному запретил определенные действия. По данным прокуратуры, трое из пяти арестованных — сотрудники полиции. По данным СК, участники организованной группы изготавливали незаконные пропуска, которые продавали грузоперевозчикам. Эти пропуска позволяли беспрепятственно перевозить грузы с нарушением законодательства.
2021-07-22T02:08:25+03:00
2021-07-22T02:08:28+03:00
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02:08, 22 июля 2021
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