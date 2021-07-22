Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко. По его утверждению, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его
страна должна стать членом НАТО.
Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что РФ прекратит украинский транзит после 2024г.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко. По его утверждению, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его