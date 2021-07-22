Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что РФ прекратит украинский транзит после 2024г.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу правления компании Юрия Витренко. По его утверждению, Россия «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения своей энергобезопасности его

страна должна стать членом НАТО.