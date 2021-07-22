Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «СП — 2».

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя совм. заявление Германии и США по трубопроводу. На странице посольства в ФБ Антонов утверждает, что Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о «злонамеренных» шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны. Российский посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного поставщика энергоресурсов. Антонов напомнл, что «СП— 2» является коммерческим проектом и Россия готова поставлять потребителям столько углеводородов, сколько им понадобится.