Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение об экстрадиции в Белоруссию борца Алексея Кудина.

Европейский суд по правам человека запретил его выдавать, но позиция ЕСПЧ на решение российской апелляционной инстанции не повлияла. В Страсбурге при этом считают, что известному спортсмену в Белоруссии грозят преследование и пытки. Кудин был задержан в России в январе. В Беларуси ему грозит до 5 лет тюрьмы за то, что во время акций протеста он оказал сопротивление сотрудникам ОМОНа.