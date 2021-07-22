Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение об экстрадиции в Белоруссию борца Алексея Кудина.

Европейский суд по правам человека запретил его выдавать, но позиция ЕСПЧ на решение российской апелляционной инстанции не повлияла. В Страсбурге при этом считают, что известному спортсмену в Белоруссии грозят преследование и пытки. Кудин был задержан в России в январе. В Беларуси ему грозит до 5 лет тюрьмы за то, что во время акций протеста он оказал сопротивление сотрудникам ОМОНа.
2021-07-22T01:11:38+03:00
2021-07-22T01:11:42+03:00
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01:11, 22 июля 2021
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