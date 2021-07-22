Задержанную в Москве участницу Pussy Riot обвинили в неповиновение полиции.

Как рассказали ИФ в правозащитном проекте «Апология Протеста», Рита Флорес останется в отделе полиции на ночь до суда. О задержании Флорес стало известно накануне. С начала июня участники Pussy Riot, в т.ч. Мария Алёхина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, несколько раз отбывали административные аресты. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения. Накануне суд в рамках т.н. «санитарного дела» продлил другой участнице группы Люсе Штейн запрет определенных действий на полгода.