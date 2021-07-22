Владимир Зеленский посетит Вашингтон 30 августа.

Об этом официально объявлено в Вашингтоне. В американской администрации заявляют, что этот визит подтвердит поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом в БД дали понять, что визит президента Украины в США не является частью сделки между Соединенными Штатами и Германией по «СП-2».
2021-07-22T01:08:35+03:00
2021-07-22T01:08:39+03:00
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01:08, 22 июля 2021
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