Украина и Польша осудили сделку Германии и США по «СП-2».

Совместное заявление двух стран опубликовано на сайте МИД Украины В нем говорится, что принятое решение создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. «Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока — 2», 0 говорится в документе.
2021-07-22T01:06:56+03:00
2021-07-22T01:07:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874850-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 22 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Памфилова назвала «безответственным» и «подленьким» иск партии «Яблоко» из-за отказа ЦИК от публичных трансляций УИКов Она отметила, что только в Москве трансляция в течение трех дней обошлась бы в миллиард рублей. Эти деньги, по ее выражению, нужно потратить «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей»...