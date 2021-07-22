Украина и Польша осудили сделку Германии и США по «СП-2».

Совместное заявление двух стран опубликовано на сайте МИД Украины В нем говорится, что принятое решение создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. «Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока — 2», 0 говорится в документе.