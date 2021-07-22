Акции «Газпрома» на Мосбирже ускорили рост.

На фоне сделки Германии и США по «СП -2» они прибавили 2%, до 283 руб. До выхода подробностей сделки акции компании торговались не выше отметки в 279 руб.
2021-07-22T01:05:59+03:00
2021-07-22T01:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 июля 2021
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