Госдеп США и МИД Германии синхронно выступили с официальным объявлением по СП-2.

Берлин и Вашингтон договорились о применении санкций против России, если та будет использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Транзит через Украину после введения в строй «СП— 2» должен быть продолжен. Кроме того, США и Германия инвестируют $1 млрд в развитие возобновляемых источников энергии на Украине, а Берлин также поддержит интеграцию Украины в европейскую энергосистему.
2021-07-22T01:04:52+03:00
2021-07-22T01:04:56+03:00
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01:04, 22 июля 2021
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