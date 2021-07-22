Госдеп США и МИД Германии синхронно выступили с официальным объявлением по СП-2.

Берлин и Вашингтон договорились о применении санкций против России, если та будет использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Транзит через Украину после введения в строй «СП— 2» должен быть продолжен. Кроме того, США и Германия инвестируют $1 млрд в развитие возобновляемых источников энергии на Украине, а Берлин также поддержит интеграцию Украины в европейскую энергосистему.