Праздничный парад в день Военно-морского флота в Петербурге пройдёт без зрителей

Об этом накануне заявила глава местного Роспотребнадзора Наталия Башкетова. А сегодня в городе на Неве проведут последнюю генеральную репетицию.

С девяти утра для автомобилистов и пешеходов закроют четыре петербургских моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Также запрещено движение будет по примыкающим набережным, а ещё по части Невского проспекта, по Гороховой улице и всем дорогам вблизи Сенатской площади. Снять ограничения должны до двух часов дня. Чтобы объехать ограничения и не попасть в пробке, петербуржцам придётся воспользоваться Западным скоростным диаметром. Изначально чиновники сообщали, что трассу сделают бесплатной, но только с десяти утра. Однако накануне вечером чиновники подправили график работы. Так сегодня проезд по ЗСД от заезда со стороны реки Екатерингофки и Обводного канала и до съезда на Богатырский проспект будет бесплатным с девяти утра до двух часов дня. Добавлю, что этот участок магистрали станет бесплатным для водителей и в день парада — 25-го июля.

Напомним, парад в честь дня ВМФ в Петербурге посетит президент России Владимир Путин.