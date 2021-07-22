Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке для слежки с помощью системы Pegasus

По его словам, ещё с 2018 года он знал, что один из его номеров значится в этой базе, однако не придал тогда этому особого значения. Миллиардер отметил, что еще живя в России, привык думать, что все его телефоны взломаны. В них нет никакой важной информации, написал Дуров в своём блоге.

О том, что номер Дурова, зарегистрированный в Великобритании, фигурировал среди потенциальных объектов для шпионажа через вредоносную программу, ранее написала газета The Guardian.

На этой неделе журналисты выяснили, что власти разных стран использовали разработанную израильскими компаниями систему для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.

Сегодня израильская партия «Мерец» обратится к министру обороны с требованием разъяснить ситуацию вокруг Pegasus.

Местный политолог Алекс Векслер сказал «Эху Москвы», что никаких результатов эта встреча иметь не будет.

Тем временем, израильская корпорация NSO Group пообещала провести расследование всех достоверных случаев неправомерного использования ее программы и отключать систему в случае

необходимости.