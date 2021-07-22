Белый дом: Объявление даты визита В. Зеленского в США не связано со сделкой с Берлином по «Северному потоку — 2»

Белый дом утверждает, что объявление американской администрацией даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США не связано со сделкой с Берлином по «Северному потоку — 2». Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки

отказалась пояснить, какие ожидания Вашингтон связывает с предстоящими переговорами. Минувшим вечером сразу после того, как США и Германия подтвердили договоренность по «Северному потоку — 2» американское правительство сообщило, что Зеленский встретится с президентом Джо Байденом 30 августа.

В начале июня Зеленский предлагал Байдену встретиться «в любой момент и в любой точке планеты» до встречи с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Такое предложение было вызвано отказом США от санкций против оператора «Северного потока-2».