Нескольким фигурантам так называемого «санитарного дела» продлили меры пресечения

С момента митинга в поддержку Алексея Навального прошло полгода – по меньше мере столько же его пресс-секретарю Кире Ярмыш еще предстоит провести под домашним арестом. Ей продлили меру пресечения до января. Другим фигурантам дела, экс-координатору штаба Навального* в Москве Олегу Степанову, а также муниципальному депутату Дмитрию Барановскому – на три месяца. Муниципальному депутату Люсе Штейн Преображенский суд продлил на полгода запрет определенных действий. Фигуранты «санитарного дела» обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призывов выйти на акции, которые состоялись 23 января – они прошли более чем в 120 городах, силовики задержали тысячи людей. Следствие утверждает, что в Москве на митинг приехали люди, которые должны были находиться на карантине таким образом, организаторы и участники несогласованных акций якобы создали угрозу распространения инфекции.

Оппозиция считает дело политическим и обращает внимание на избирательность применения этой статьи. Обвиняемые считают, что цель этого преследования – помешать их участию в выборах в Госдуму.

* Деятельность штабов Навального и ФБК признана экстремистской и запрещена на территории России