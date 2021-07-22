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00:02, 22 июля 2021

В Москве истекает срок, в который компании должны подать отчет о вакцинации своих сотрудников

Изначально власти обязали столичные предприятия подать списки до 15 июля, однако затем срок был отодвинут на неделю. В мэрии это связали с тем, что не все компании направили данные: им было вынесено предупреждение. Согласно распоряжению главного санитарного врача Москвы, предприятия ряда сфер экономики – в их числе сферы услуг и торговли — к 15 июля должны были привить первым компонентом вакцины 60% своих сотрудников.

В столичном управлении Роспотребнадзора утверждают, что большинство компаний выполнили это требование. Остальным же могут грозить санкции. Между тем президентский Совет по правам человека, Общественная палата и министерство экономического развития попросили мэра Сергея Собянина не наказывать те некоммерческие организации, у которых возникли проблемы с отчетностью о вакцинации сотрудников. Кроме того, они предложили позволить НКО не отстранять непривившихся работников без сохранения зарплаты, если требования властей о числе вакцинированных было соблюдено.

По данным столичных властей, всего в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 4 млн человек. В мэрии утверждают, что резкий рост темпов вакцинации наблюдался после требования привить некоторые категории сотрудников и ограничений на посещение ресторанов.


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