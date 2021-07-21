Украина и Польша осудили сделку Германии и США по «Северному потоку-2»

«Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», говорится в совместном заявлении Киева и Варшавы, опубликованном на сайте МИД Украины. Страны призывают Соединенные Штаты и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, единственным выгодоприобретателем которого, по их утверждению, является Россия.

Этим вечером Госдеп США и МИД Германии официально объявили о сделке по «Северному потоку-2». Ранее о ее содержании уже писали агентства Reuters и Bloomberg. Как сообщается, Берлин и Вашингтон договорились о применении санкций против России, если Москва продолжит использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Транзит через Украину после введения в строй «Северного потока — 2» должен быть продолжен. Кроме того, США и Германия инвестируют 1 миллиард долларов в развитие возобновляемых источников энергии на Украине, а Берлин также поддержит интеграцию Украины в европейскую энергосистему, ей предоставят техническую поддержку в этом вопросе.