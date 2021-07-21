Грузовик в ходе ДТП на трассе Москва-Петербург протаранил жилой дом вместе с жильцами

Авария случилась этим вечером в Крестецком районе. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 47-летний водитель фургона с полуприцепом выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение со встречным грузовиком, съехал в кювет, врезался на обочине в микроавтобус и опору линии электропередачи, а после этого в одноэтажный деревянный дом, в котором в этот момент находились пожилая супружеская пара и их внучка. При этом грузовик сдвинул здание с фундамента и протащил его примерно на полтора метра.

Жильцы дома отделались сильным испугом. Единственным пострадавшим стал шофер грузовика. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Внезапное ухудшение здоровья и стало, по предварительным данным, причиной случившегося.