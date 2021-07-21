Президент Владимир Путин назвал тяжелой ситуацию с ростом цен на продукты питания

Особо остро стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов.

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя ситуацию, отметила, что меры правительства позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло, при этом сохранив объемы производства.

Сдерживание роста цен на продукты не связано с осенними выборами в Госдуму и плохими настроениями избирателей, — заявил агентству Reuters пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин выступает против ситуации, когда цены на отечественные товары необоснованно растут. Такая позиция всегда была приоритетом для главы государства и его предвыборной кампании, — отметил представитель Кремля.