В Белоруссии арестованы главный редактор оппозиционного издания «Наша Нива» и руководитель отдела рекламы

В Белоруссии арестованы главный редактор оппозиционного издания «Наша Нива» Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы Андрей Скурко. О решении Следственного комитета сообщается в телеграм-канале издания. Одновременно под обязательство о явке отпущен главный редактор журнала «Наша история» Андрей Дынько.

Все трое были задержаны 8 июля по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. У них дома, а также в редакции прошли обыски. 13 июля «Наша Нива» объявила о прекращении деятельности в стране из-за возросшего давления правоохранителей. В руководстве сказали, что редакция будет работать за пределами страны.