Начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова арестовали на два месяца

Обвиняемый в получении взяток высокопоставленный силовик в суде объяснил журналистам о происхождении имущества, на которое обратили внимание СМИ.

Алексей Сафонов к вычурному интерьеру особняка, в котором обнаружили позолоченный унитаз, отношения не имеет. По словам силовика, дом принадлежит его гражданской жене, он же поселился в нем 5 лет назад и никаких дизайнерских решений не принимал. Сафонов, отвечавший на вопросы журналистов, сидя в стеклянной клетке с лицом, закрытым маской, отметил, что сам бы не стал делать такой интерьер. Силовик также рассказал, что сотрудничает со следствием в полном объеме.

По данным телеграм-канала Baza, особняк действительно официально записан на гражданскую жену Сафонова, как и автомобиль БМВ, попавший на кадры, опубликованные СМИ. Также известно, что начальник ставропольского ГИБДД сам владеет другим домом, а еще один 300-метровый коттедж купил своей бывшей супруге перед разводом. Напомню, что, по версии следствия, Сафонов и его подчиненные несколько лет изготавливала за деньги пропуска для грузоперевозок по региону, получив за это в общей сложности около 20 миллионов рублей.

Помимо Сафонова задержаны еще 6 человек. После скандала со взятками в ГИБДД своей должности лишился глава МВД Ставрополья.