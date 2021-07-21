США подтвердили договоренность с Германией по газопроводу «Северный поток – 2»

Власти США и Германии будут добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину в рамках соглашения по Северному Потоку-2, которого достигли Вашингтон и Берлин. Об этом заявила сегодня замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Условия сделки о завершении строительства Северного Потока-2, о которой договорились США и Германия, будут объявлены администрациями двух стран позднее сегодня, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. Газопровод будет достроен без введения Вашингтоном санкций против Германии и России, заявила Нуланд, но в обмен США и Германии будут добиваться продления на 10 договора о транзите российского газа через Украину, который истекает в 2024 году.

Также, если Россия начнет использовать поставки газа в Европу через Северный Поток-2 в качестве политического окружения, Германия и США введут против Москвы санкции, сказала Нуланд. Против завершения Северного Потока-2 выступает не только Украина, но и Польша. В понедельник Госдеп США сообщил, что высокопоставленный дипломат посетит на этой неделе Польшу и Украину, в частности, чтобы обсудить Северный поток — 2.

Против Северного Потока-2 резко выступают и обе американские политические партии. Но администрация Джо Байдена заявила, что санкции уже все равно не остановят проект, а только подорвут отношения с Германией, итак испорченные во время президентства Дональда Трампа.

Этим вечером тему газопровода и соглашения Вашингтона и Берлина обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Как сообщается, разговор состоялся по инициативе германской стороны.