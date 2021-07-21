Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил снижение темпов заболеваемости коронавирусом

При этом, по его словам, среди заболевших становится больше молодых людей.
Мурашко подчеркнул, что и молодые люди, и люди старшего возраста должны с первого дня начинать противовирусную терапию.
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При этом, по его словам, среди заболевших становится больше молодых людей.
Мурашко подчеркнул, что и молодые люди, и люди старшего возраста должны с первого дня начинать противовирусную терапию.
Памфилова назвала «безответственным» и «подленьким» иск партии «Яблоко» из-за отказа ЦИК от публичных трансляций УИКов Она отметила, что только в Москве трансляция в течение трех дней обошлась бы в миллиард рублей. Эти деньги, по ее выражению, нужно потратить «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей»...