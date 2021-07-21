Суд в Ессентуках арестовал на 2 месяца начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова

Накануне он был задержан по делу о коррупции в особо крупном размере. Ранее сегодня суд избрал меру пресечения для пяти других фигурантов. Сафонов сказал сегодня в суде журналистам, что сотрудничает со следствием, а дом, показанный в оперативной съемке, принадлежит его гражданской жене.
2021-07-21T21:32:18+03:00
2021-07-21T21:32:18+03:00
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21:32, 21 июля 2021
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