МИД: Россия не собирается вводить войска в Афганистан

Российский МИД заверил, что Россия не собирается вводить войска в Афганистан и не планирует наносить точечные удары по террористам на территории этой страны. Об этом заявил Интерфаксу глава ведомства Сергей Лавров. При этом он напомнил, что у России есть обязательства перед союзниками, в частности, Таджикистаном и Казахстаном, которые граничат с Афганистаном. Лавров также опроверг слухи о предоставлении США российских баз в Таджикистане и Киргизии в контексте ситуации в Афганистане.

Нестабильность в Афганистане нарастает с конца июня: на фоне вывода американских войск в стране обострилось противостояние правительственных сил с боевиками запрещенной в России организацией «Талибан». В начале этого месяца талибы приезжали на переговоры в Москву.