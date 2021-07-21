Апелляционный суд в России утвердил решение Генпрокуратуры об экстрадиции белорусского спортсмена на родину, несмотря на решение ЕСПЧ. Чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина задержали в Москве в январе этого года по требованию Белоруссии. Там на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции в августе прошлого года. Сам спортсмен утверждает, что в протестах не участвовал, оказался там случайно и нечаянно причинил телесные повреждения омоновцам. Генпрокуратура Белоруссии объявила его в розыск.

Европейский суд по правам человека сегодня запретил России экстрадировать спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина в Белоруссию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат, сотрудничающий с комитетом «Гражданское содействие» (включен Минюстом в реестр иноагентов) Мария Красова.

«До 17 августа Европейский суд обязал Россию сохранять Алексея на территории РФ», — рассказала она. М.Красова отметила, что защите удалось доказать Европейскому суду, что существует риск пыток Кудина. «Также мы смогли подтвердить политическую мотивировку уголовного преследования. Именно это было причиной, почему на Алексея распространили правило 39», — уточнила адвокат.

М.Красова добавила, что находится около СИЗО, так как сегодня истекает предельный срок содержания Кудина под стражей. «Мы ожидаем, пока он выйдет. Но нам никто не дает никакой информации о том, он еще здесь или уже нет. Есть некоторые опасения, что его могли забрать», — заключила адвокат.

Между тем, белорусский фонд спортивной солидарности сообщает в Telegram, что силовики уже отправились в Москву для задержания бойца.