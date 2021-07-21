Порядка 200 человек протестуют против строительства дублера Нагорной улицы в районе Котловка

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в московском районе Котловка на Нагорной улице собрался сход жителей. Приехали депутаты городской думы от КПРФ, чтобы провести встречу. Здесь планируют построить дорогу через жилой массив. С жителями это не согласовано. Они считают, что в этой дороге нет необходимости и предлагают альтернативный проект. Но к ним не прислушиваются и отделываются отписками», — рассказал политик.

По словам С.Удальцова, жители обсуждают перспективу проведения районного референдума и настаивают на переговорах с Департаментом градостроительной политики и Москомархитектурой.

На место приехала полиция.