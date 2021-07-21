Основатель Telegram Павел Дуров оказался среди потенциальных объектов для шпионажа через программу Pegasus

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, как пишет Гардиан, оказался среди потенциальных объектов для шпионажа через программу Pegasus. Издание обнаружило его телефонный номер, зарегистрированный в Великобритании и привязанный к его телеграм-аккаунту, в списке номеров, выбранных для взлома с помощью вредоносной системы. Как сообщается, телефон Дурова был внесен туда властями Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал из Финляндии в 2018 году. Был ли телефон взломан – невозможно сказать без экспертизы, — отмечает газета.

В компании-разработчике программы заявили, что наличие человека в списке не означает, что он был выбран для слежки с помощью Pegasus.