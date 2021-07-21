РПЦ в очередной раз призвала вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования

Речь идет о женщинах, чей доход выше прожиточного минимума. Это предложение оформлено в документе, принятом по итогам общецерковного съезда по социальному служению. Авторы инициативы ссылаются, в частности, на опыт в Германии, где искусственное прерывание беременности оплачивается за счет государственной страховки только в случае медицинских показаний или по причине крайней бедности.

Участники съезда также рекомендовали закрепить в законе требования об обязательных ультразвуковых исследованиях и прослушивании сердцебиения плода для женщин, которые хотят избавиться от ребенка.

Кроме того, в церкви считают необходимым запретить врачам предлагать сделать аборт и ввести различные виды материальной помощи для беременных.