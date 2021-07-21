Вашингтон в ближайшие часы должен объявить детали соглашения с Берлином по «Северному потоку – 2»

Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. При этом она перечислила некоторые пункты договоренности. В частности, Германия будет добиваться санкций Евросоюза против Москвы, если Россия начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Берлин также обязуется добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. Кроме того, Германия и США совместно помогут Украине переориентироваться на другие источники энергии. На это будет выделена финансовая поддержка.

Только что Белый дом объявил о приглашении президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон 30 августа.