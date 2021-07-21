Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Его покажут по телевизору.

Причина – напряженная ситуация с коронавирусом, — сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Она отметила, что присутствие большого числа людей на мероприятии несет высокие риски как для участников, так и для зрителей.

Парад состоится 25 июля, в день Военного морского флота. Его должен посетить президент Владимир Путин. Ранее для репетиций парада неоднократно ограничивали движение транспорта в городе. Очередная тренировка пройдет завтра.

Ранее власти северной столицы не стали запрещать проведение праздника «Алые паруса», который посетили несколько десятков тысяч выпускников.