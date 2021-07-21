Президент Владимир Путин поручил увеличить группировки военных для борьбы с природными пожарами

Глав Минобороны и МЧС он попросил провести дополнительную оценку ситуации. В целом, обстановка остается сложной, в том числе, в Челябинской области – прогноз неблагоприятный, — сообщил сегодня глава МЧС Евгений Зиничев.

Зиничев подчеркнул, что, по сравнению с прошлым годом, произошло незначительное сокращение количества очагов лесных пожаров и их площадей.