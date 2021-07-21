Операторы протестировали работу российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети

Учения проводятся в рамках исполнения закона о суверенном рунете, который называют аналогом китайского фаервола.

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз», рассказал газете РБК источник на телекоммуникационном рынке. По его словам, официальные итоги длившегося месяц теста еще не подведены, но предварительно он признан успешным. Полный отчет об учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета будет готов к концу августа, пишет издание со ссылкой на документы. В них подробностей о том, как проходила проверка, нет. Известно лишь, что участвовали в ней все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». В самих компаниях от комментариев отказались.

Закон о суверенном Рунете был принят осенью 2019 года. Как утверждают власти, создание независимой инфраструктуры нужен для защиты от внешних угроз. Эксперты же считают, что основная функция закона — контроль, цензура и изоляция российского сегмента сети.

С помощью оборудования, использующегося для создания дублирующей инфраструктуры интернета, Роскомнадзор блокирует доступ к запрещенному в стране контенту и замедляет работу ресурсов, например сервиса Twitter