В паспортах россиян теперь необязательно ставить отметку о браке и детях до 14 лет

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Также по желанию будут делать отметки о ранее выданных паспортах и других документах, удостоверяющих личность. Обязательными останутся штампы с адресами регистрации и о постановке на воинский учет. Ранее по желанию в паспорте можно было сделать отметку о группе крови и резус-факторе, а также штамп с ИНН.