В паспортах россиян теперь необязательно ставить отметку о браке и детях до 14 лет

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Также по желанию будут делать отметки о ранее выданных паспортах и других документах, удостоверяющих личность. Обязательными останутся штампы с адресами регистрации и о постановке на воинский учет. Ранее по желанию в паспорте можно было сделать отметку о группе крови и резус-факторе, а также штамп с ИНН.
2021-07-21T18:32:25+03:00
2021-07-21T18:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 21 июля 2021
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