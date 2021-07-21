В России число умерших от коронавируса, по официальным данным, сегодня превысило 150 тысяч

За последние сутки жертвами эпидемии, как сообщает оперативный штаб, стали еще 783 человека, еще свыше 23,5 тысяч заразились.

На фоне роста числа инфицированных в Крыму допустили, что могут запретить въезд для туристов. Глава региона Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба сказал, что это произойдет в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Аксенов также обрушился с критикой на местных предпринимателей, нарушающих ограничения. Он призвал наказывать их публично, вменяя им подрыв работы системы здравоохранения.



Эпидемия не помешала верующим в Казани провести массовый крестный ход. На него, по данным властей, вышли около семи тысяч участников. Агентство «Татар-информ» пишет, что в собор Казанской иконы Божьей Матери пустили только триста человек, остальные наблюдали за службой на площади перед собором, где были установлены экраны. Крестный ход был проведен по поводу освящения воссозданного храма. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это событие историческим.

Судя по кадрам с места событий, патриарх и другие священники пользоваться масками не стали.



Политолог Кирилл Рогов считает, что государство само сформировало у граждан безответственное отношение к пандемии коронавируса. Рогов добавил, что во время спада между волнами коронавируса более половины граждан говорят, что они не боятся заболеть