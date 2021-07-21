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18:09, 21 июля 2021

Андрей Пивоваров останется под стражей до конца октября

Кандидат в депутаты госдумы и бывший Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров останется под стражей до конца октября. Такое решение вынес суд в Краснодарском крае.

Небольшое фойе Октябрьского районного суда Краснодара, еле-еле вмещало около тридцати сторонников Андрея Пивоварова и журналистов, которые пришли освещать процесс. Судебные приставы сразу предупредили, что пропустить смогут только десять человек, а остальным предложили разойтись, на что получили вполне уверенное «Нет».

Те, кого не пускали, собрали подписи под обращением на имя председателя суда, которого просили перенести рассмотрение дела в более просторный зал. Петицию рассмотрели и удовлетворили. Но оказывается зря: во-первых, потому что суд удовлетворил ходатайство следователя о закрытии процесса для посторонних (дескать, будут оглашены данные предварительного следствия), а во-вторых, в более просторном зале был отдельный ход, через который внутрь и завели Пивоварова — в обход группы поддержки так, что никого из неё он не увидел. Зато, как сказали потом адвокаты, услышал скандирование из фойе.

Дело слушали около часа. Как потом сказал адвокат Александр Валявский, Андрей Пивоваров несмотря на то, что процесс был закрыт для публики, выступил с речью, в которой сказал, что продолжит свою избирательную кампанию в Думу.
Судья Арсланг Хазиков доводам защиты не внял и оставил политика под арестом до 29 октября.

Андрей Пивоваров проходит по делу об участии в деятельности нежелательной организации за пост в фейсбуке. Весной его сняли с самолёта в Пулково, который вылетал в Варшаву. Пивоварову грозит до 4 лет тюрьмы


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