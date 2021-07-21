Клуб «Милуоки бакс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, победив в финале «Финикс Санс»

Милуоки выиграл титул спустя 50 лет. В финале команде из штата Висконсин удалось опередить соперников, уступая в серии 0-2, одержав при этом четыре победы подряд. Довольно редкий случай, когда лучшим игроком финала назван иностранец — греческий баскетболист Яннис Адетокумбо. В заключительном матче серии он набрал 50 очков и 13 подборов. Трижды за финал Яннису удавалось забивать 40 и более очков.

Тем самым, он повторил достижение знаменитого Шакила О.Нила. Кроме того он, как и великий Майкл Джордан, дважды становился самым ценным игроком сезона и один раз получил такой же титул в финале, прибавив к этому и звание лучшего защитника лиги. Первый титул Милуоки 71 года связан с другим великим игроком Льюисом Алсиндором, который после победы принял ислам и сменил имя на то, которое знает весь мир – Карим Абдул Джаббар.

Яннис Адетокумбо стал пятым иностранцем в истории, который стал самым ценным игроком финала.