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Эксклюзив Эха 18:06, 21 июля 2021

В Якутии на фоне скандала отменили распоряжение о сборе средств с медиков на тушение лесных пожаров

Как рассказал «Эху» политтехнолог Илья Паймушкин, вычесть деньги из зарплат сотрудников учреждения распорядилась глава одной из больниц.
Фотография соответствующего указа в распоряжении «Эха Москвы».
Замглавы Республиканской больницы №1 в Якутии Валентина Савина объяснила документ некорректной формулировкой. В видео, опубликованном на странице местного Минздрава в Инстаграме, она сказала, что сейчас пожертвование носит исключительно добровольный характер.
Савина подчеркнула, что коллектив больницы обеспокоен ситуацией с лесными пожарами в республике.



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