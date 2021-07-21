В Якутии на фоне скандала отменили распоряжение о сборе средств с медиков на тушение лесных пожаров

Как рассказал «Эху» политтехнолог Илья Паймушкин, вычесть деньги из зарплат сотрудников учреждения распорядилась глава одной из больниц.

Фотография соответствующего указа в распоряжении «Эха Москвы».

Замглавы Республиканской больницы №1 в Якутии Валентина Савина объяснила документ некорректной формулировкой. В видео, опубликованном на странице местного Минздрава в Инстаграме, она сказала, что сейчас пожертвование носит исключительно добровольный характер.

Савина подчеркнула, что коллектив больницы обеспокоен ситуацией с лесными пожарами в республике.

