Владелец компании «Форум» заработал порядка 43 млрд рублей на подрядах, связанных со стройкой в резиденциях Путина

Владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко заработал порядка 43 миллиардов рублей на подрядах, связанных со стройкой и ремонтом на территории резиденций главы государства. Это стало возможным благодаря тесным связям бизнесмена с руководством Федеральной службы охраны. Об этом говорится в постановлении Никулинского суда Москвы, которое изучило издание РБК.

Михальченко арестовали весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя. Позднее ему предъяви обвинение в создании преступного сообщества и хищении 1,5 миллиардов рублей на строительстве резиденции президента.