В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес

Это произошло у ее дома, когда она направлялась в спецприемник на свидание к другой участнице группы Марии Алехиной, сообщила интернет-изданию «Открытые медиа» сама активистка. По ее словам, ее задержали четыре сотрудника полиции и посадили в машину без опознавательных знаков. Причины произошедшего неясны. Флорес везут в отдел МВД по району Котловка.

Ранее два ареста по 15 суток отбыли участницы Pussy Riot Вероника Никульшина и Анна Кузьминых, первая покинула Россию, вторая — сообщила о таком намерении. Из страны уехал и участник группы Александр Софеев, которому тоже назначали административные аресты.

