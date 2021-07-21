Организаторы Олимпиады в Токио утверждают, что Россия не оплатила для спортсменов установку бытовой техники в комнатах

Вопрос отсутствия холодильников и телевизоров, а также нехватки туалетов в олимпийской деревне обсуждался на пресс-конференции Оргкомитета Игр. Об этом со ссылкой на его заявление пишет японское издание Nikkan Sports. Глава оргкомитета Сэйко Хасимото пообещала разобраться в ситуации.

Ранее российские спортсмены, которые уже заселились в олимпийскую деревню в Токио, пожаловались на плохие условия проживания. Так, олимпийская чемпионка-2016 по гандболу Владлена Бобровникова опубликовала видео с экскурсией по комнатам, в которых живут олимпийцы, отмечая, что там «абсолютный минимализм», помимо отсутствия техники, в доме всего два очень маленьких туалета, в ванной не было никаких банных принадлежностей, возникали проблемы с горячей водой. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал условия содержания спортсменов в Токио «настоящим средневековьем».

Игры стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа